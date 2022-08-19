Ермак о возможности запуска "Северного потока-2": выглядит как подыгрывание террористам

"Тема "Северного потока-2" должна быть закрыта навсегда. Любые попытки оживить "покойника" выглядят исключительно подыгрыванием террористам, которые не только убивают украинцев, но также хотят заморозить Европу", - написал он.

Ермак также отметил, что приобретение российской нефти и газа означает финансирование войны.

"Глобальная сплоченность вокруг расширения санкций может сломать хребет государству-террористу под названием Россия, которая использует энергетику как оружие", - написал он.

Глава ОП считает, что только сильная позиция до самой победы сможет дать результат.