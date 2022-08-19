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Кулеба резко ответил на предложения запустить "Северный поток-2": напоминает наркоманию

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 12:11
Кулеба резко ответил на предложения запустить "Северный поток-2": напоминает наркоманию Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Призывы немецких политиков запустить российский газопровод "Северній поток-2" на некоторое время, а потом закрыть ее - абсолютно иррациональны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Это напоминает наркотическую зависимость, когда человек говорит: "Только в последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждого "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики призвал открыть газопровод "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2". Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - заявил он в интервью изданию RND.

Ранее канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.

Кроме того, в ФРГ исключили возможность запуска российского "Северного потока-2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

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