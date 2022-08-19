Єрмак про можливість запуску "Північного потоку-2": виглядає як підігрування терористам

"Тема "Північного потоку-2" має бути закрита назавжди. Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу", - написав він.

Єрмак також зазначив, що придбання російської нафти та газу означає фінансування війни.

"Глобальна згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу під назвою Росія, яка використовує енергетику як зброю", - написав він.

Голова ОП вважає, що тільки сильна позиція до самої перемоги зможе дати результат.