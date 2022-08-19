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Єрмак про можливість запуску "Північного потоку-2": виглядає як підігрування терористам

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пропозиції запустити російський газопровід "Північний потік-2" схожі на підігрування терористам. При цьому закупівля нафти і газу з РФ - це фінансування агресії Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Тема "Північного потоку-2" має бути закрита назавжди. Будь-які спроби оживити "покійника" виглядають виключно підігруванням терористам, які не тільки вбивають українців, але також хочуть заморозити Європу", - написав він.

Єрмак також зазначив, що придбання російської нафти та газу означає фінансування війни.

"Глобальна згуртованість навколо розширення санкцій може зламати хребет державі-терористу під назвою Росія, яка використовує енергетику як зброю", - написав він.

Голова ОП вважає, що тільки сильна позиція до самої перемоги зможе дати результат.

Нагадаємо, віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубики закликав відкрити газопровід "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, попри повномасштабну війну РФ проти України.

При цьому у ФРН виключили можливість запуску газопроводу навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба назвав заклики німецьких політиків щодо запуску "Північного потоку-2" ірраціональними.

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Андрій ЄрмакПівнічний потік-2