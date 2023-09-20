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Єрмак висміяв поведінку Лаврова і Небензі на Радбезі ООН

Середа 20 вересня 2023 22:55
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Єрмак висміяв поведінку Лаврова і Небензі на Радбезі ООН Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Представники Кремля на Радбезі ООН сьогодні, 20 вересня, істерили і проявляли панічні настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Постпред РФ Василь Небензя сьогодні злякався молотка на Генеральній Асамблеї ООН та влаштував істерику", - йдеться у заяві.

Єрмак також підкреслив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров теж злякався, і не прийшов на виступ президента України Володимира Зеленського на Радбезі ООН.

"Страх не врятує, Гаага наближається", - додав Єрмак.

Зеленський на радбезі ООН

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, український президент вперше з початку повномасштабного вторгнення особисто був присутній на засіданні Ради безпеки ООН.

Вчора ми повідомляли, що Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки. Також Василь Небензя намагався чотири рази перебити голову Радбезу, щоб не дати виступити президенту України Володимиру Зеленському. Однак у представника Кремля нічого не вийшло.

РБК-Україна зібрала головні заяви з виступу глави української держави.

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