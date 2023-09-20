Ермак высмеял поведение Лаврова и Небензи на Совбезе ООН

Представители Кремля на Совбезе ООН сегодня, 20 сентября, истерили и проявляли панические настроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

"Постпред РФ Василий Небензя сегодня испугался молотка на Генеральной Ассамблее ООН и устроил истерику", - говорится в заявлении.

Ермак также подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже испугался, и не пришел на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН.

"Страх не спасет, Гаага приближается", - добавил Ермак.

Зеленский на Совбезе ООН

Напомним, сегодня, 20 сентября, украинский президент впервые с начала полномасштабного вторжения лично присутствовал на заседании Совбеза ООН.

Вчера мы сообщали, что Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза. Также Василий Небензя пытался четырежды перебить главу Совбеза, чтобы не дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако у представителя Кремля ничего не вышло.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.