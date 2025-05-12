Єрмак про відкритість мирних переговорів: Україна - відкрита країна, приховати щось неможливо
В Україні дотримуються принципу відкритості та прозорості в мирних переговорах, приховати важливу інформацію в демократичному суспільстві неможливо.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За словами Єрмака, хоча певні консультації можуть бути закритими, це відбувається не через бажання української влади, а через вимоги партнерів, і це частина нормальної дипломатичної практики.
"Тому в даному випадку я вважаю, що сьогодні ми живемо в настільки відкритому суспільстві, і Україна – це настільки демократична відкрита країна, що приховати щось неможливо", - зазначив Єрмак.
Він також підкреслив, що на деяких етапах мирних переговорів інформація може бути недоступною для публіки, оскільки мова йде про консультації, а не про прийняття остаточних рішень.
Важливим аспектом є те, що ці консультації дають партнерам України краще розуміння української позиції, зокрема в контексті маніпуляцій з боку Росії.
"Якщо кожен крок буде сьогодні надбанням громадськості, то, на жаль, ми ніколи не дійдемо до результату. Тому іноді якісь консультації є закритими не з ініціативи української сторони. Іноді це вимоги партнерів, які потрібно поважати", - пояснив Єрмак.
Він висловив упевненість, що головним дипломатом та лідером країни є президент Володимир Зеленський, який задає високий стандарт чесної політики.
Голова ОП додав, що незважаючи на маніпуляції, що можуть з'являтися в міжнародних ЗМІ, саме офіційні заяви України мають бути основою для оцінки процесу мирних переговорів.
Майбутні переговори Росії та України
Нагадаємо, що 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув ідею щодо припинення вогню й запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.
Андрій Єрмак висловив своє переконання, що Україні вже добре відомі наслідки переговорів з Росією без припинення вогню.
За його словами, хоча США і Європа можуть підтримувати таку ініціативу, важливо розуміти, які наслідки це матиме для регіональної безпеки.
Він підкреслив, що позиція України та її партнерів чітка: спочатку повинно бути досягнуте припинення вогню, а лише після цього можна переходити до переговорів.
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