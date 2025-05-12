Єрмак про відкритість мирних переговорів: Україна - відкрита країна, приховати щось неможливо

В Україні дотримуються принципу відкритості та прозорості в мирних переговорах, приховати важливу інформацію в демократичному суспільстві неможливо.

Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, хоча певні консультації можуть бути закритими, це відбувається не через бажання української влади, а через вимоги партнерів, і це частина нормальної дипломатичної практики.

"Тому в даному випадку я вважаю, що сьогодні ми живемо в настільки відкритому суспільстві, і Україна – це настільки демократична відкрита країна, що приховати щось неможливо", - зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що на деяких етапах мирних переговорів інформація може бути недоступною для публіки, оскільки мова йде про консультації, а не про прийняття остаточних рішень.

Важливим аспектом є те, що ці консультації дають партнерам України краще розуміння української позиції, зокрема в контексті маніпуляцій з боку Росії.

"Якщо кожен крок буде сьогодні надбанням громадськості, то, на жаль, ми ніколи не дійдемо до результату. Тому іноді якісь консультації є закритими не з ініціативи української сторони. Іноді це вимоги партнерів, які потрібно поважати", - пояснив Єрмак.

Він висловив упевненість, що головним дипломатом та лідером країни є президент Володимир Зеленський, який задає високий стандарт чесної політики.

Голова ОП додав, що незважаючи на маніпуляції, що можуть з'являтися в міжнародних ЗМІ, саме офіційні заяви України мають бути основою для оцінки процесу мирних переговорів.