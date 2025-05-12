Ермак об открытости мирных переговоров: Украина - открытая страна, скрыть что-то невозможно

В Украине придерживаются принципа открытости и прозрачности в мирных переговорах, скрыть важную информацию в демократическом обществе невозможно.

Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, хотя определенные консультации могут быть закрытыми, это происходит не из-за желания украинской власти, а из-за требований партнеров, и это часть нормальной дипломатической практики.

"Поэтому в данном случае я считаю, что сегодня мы живем в настолько открытом обществе, и Украина - это настолько демократическая открытая страна, что скрыть что-то невозможно", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что на некоторых этапах мирных переговоров информация может быть недоступной для публики, поскольку речь идет о консультациях, а не о принятии окончательных решений.

Важным аспектом является то, что эти консультации дают партнерам Украины лучшее понимание украинской позиции, в частности в контексте манипуляций со стороны России.

"Если каждый шаг будет сегодня достоянием общественности, то, к сожалению, мы никогда не дойдем до результата. Поэтому иногда какие-то консультации являются закрытыми не по инициативе украинской стороны. Иногда это требования партнеров, которые нужно уважать", - пояснил Ермак.

Он выразил уверенность, что главным дипломатом и лидером страны является президент Владимир Зеленский, который задает высокий стандарт честной политики.

Глава ОП добавил, что несмотря на манипуляции, которые могут появляться в международных СМИ, именно официальные заявления Украины должны быть основой для оценки процесса мирных переговоров.