Ермак об открытости мирных переговоров: Украина - открытая страна, скрыть что-то невозможно
В Украине придерживаются принципа открытости и прозрачности в мирных переговорах, скрыть важную информацию в демократическом обществе невозможно.
Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, хотя определенные консультации могут быть закрытыми, это происходит не из-за желания украинской власти, а из-за требований партнеров, и это часть нормальной дипломатической практики.
"Поэтому в данном случае я считаю, что сегодня мы живем в настолько открытом обществе, и Украина - это настолько демократическая открытая страна, что скрыть что-то невозможно", - отметил Ермак.
Он также подчеркнул, что на некоторых этапах мирных переговоров информация может быть недоступной для публики, поскольку речь идет о консультациях, а не о принятии окончательных решений.
Важным аспектом является то, что эти консультации дают партнерам Украины лучшее понимание украинской позиции, в частности в контексте манипуляций со стороны России.
"Если каждый шаг будет сегодня достоянием общественности, то, к сожалению, мы никогда не дойдем до результата. Поэтому иногда какие-то консультации являются закрытыми не по инициативе украинской стороны. Иногда это требования партнеров, которые нужно уважать", - пояснил Ермак.
Он выразил уверенность, что главным дипломатом и лидером страны является президент Владимир Зеленский, который задает высокий стандарт честной политики.
Глава ОП добавил, что несмотря на манипуляции, которые могут появляться в международных СМИ, именно официальные заявления Украины должны быть основой для оценки процесса мирных переговоров.
Будущие переговоры России и Украины
Напомним, что 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг идею о прекращении огня и предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Андрей Ермак выразил свое убеждение, что Украине уже хорошо известны последствия переговоров с Россией без прекращения огня.
По его словам, хотя США и Европа могут поддерживать такую инициативу, важно понимать, какие последствия это будет иметь для региональной безопасности.
Он подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров четкая: сначала должно быть достигнуто прекращение огня, а только после этого можно переходить к переговорам.
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