Єрмак: Україні потрібно більше систем ППО і якомога швидше

Україні потрібно ще більше засобів протиповітряної оборони для захисту піднебіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.
"Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - заявив Єрмак.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.
Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи.
За даними КМДА, в результаті атаки є потрапляння до житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.