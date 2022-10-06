Єрмак про удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: "російське питання" необхідно вирішити раз і назавжди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram .

"Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи. "Російське питання" необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція", - підкреслив Єрмак.

Він також додав, що немає жодної альтернативи тотальному розгрому ворога і притягненню його до відповідальності.