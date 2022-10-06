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Єрмак про удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: "російське питання" необхідно вирішити раз і назавжди

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Російських окупантів мають притягнути до відповідальності за ракетний обстріл Запоріжжя вранці 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

"Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи. "Російське питання" необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція", - підкреслив Єрмак.

Він також додав, що немає жодної альтернативи тотальному розгрому ворога і притягненню його до відповідальності.

Нагадаємо, зранку російські окупанти вдарили 7 ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані житлові будинки, зокрема багатоповерхівки.

Також ворог завдав ракетного удару по Хмельницькій області, але поки інформації про наслідки немає.

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ЗапоріжжяАндрій ЄрмакВторгнення Росії до України