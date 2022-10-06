Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: "российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда

Российских оккупантов должны привлечь к ответственности за ракетный обстрел Запорожья утром 6 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. "Российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", - подчеркнул Ермак.
Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.
Напомним, утром российские кафиры ударили 7 ракетами по Запорожью. В результате атаки повреждены и разрушены жилые дома, в том числе многоэтажки.
Также враг нанес ракетный удар по Хмельницкой области, но пока информации о последствиях нет.
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