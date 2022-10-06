Ермак об ударе по многоэтажкам в Запорожье: "российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

"Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы. "Российский вопрос" необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что нет никакой альтернативы тотальному разгрому врага и привлечению его к ответственности.