UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Єрмак таки поїхав на фронт, але є нюанс

06:15 04.04.2026 Сб
2 хв
Екс-глава ОП нещодавно очолив комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ) з захисту постраждалих від війни
aimg Юлія Маловічко
Фото: екс-глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач - РБК-Україна)

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який нещодавно поновив адвокатську діяльність, побував з іншими адвокатами у зоні бойових дій. Він зі своїми коллегами займався наданням консультацій військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Національної асоціації адвокатів України.

Читайте також: Обшуки у Єрмака: що відомо про дії НАБУ та перші подробиці

"Цього тижня відбулися перші виїзди адвокатів безпосередньо до підрозділів у зоні бойових дій в межах виконання рішення Комітету НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії про започаткування проєкту Адвокат+", - розповіли в асоціації.

Окрім Єрмака на фронт приїхали члени комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж і радник голови НААУ Артемій Карпенко. Вони провели зустрічі з військовими та надали консультації.

Зазначається, що проект Адвокат+ передбачає правову підтримку військовослужбовців на рівні бригад, поєднуючи цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо в підрозділах.

Адвокати поспілкувались з військовими 157-ї ОМБ, 79-ї ОДШБ та 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії.

Що передувало

Нещодавно екс-глава ОП Андрій Єрмак, який наприкінці 2025 року звільнився після обшуків НАБУ, поновив право займатися адвокатською діяльністю. Незадовго до цього в інтерв'ю іноземним журналістам він заявляв, що піде на фронт.

Як відомо, Єрмак фігурує на так званих "плівках Міндіча" та підозрюється в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці. Коли справа стала резонансною, почали випливати псевдоніми фігурантів схем.

Спочатку повідомлялось, що екс-очільник Офісу президентпа України фігурував на плівках під псевдонімом "Алі-Баба", однак днями детектив у справі назвав інший псевдонім Єрмака - "Хірург".

Андрій Єрмак пішов у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
