Єрмак таки поїхав на фронт, але є нюанс

"Цього тижня відбулися перші виїзди адвокатів безпосередньо до підрозділів у зоні бойових дій в межах виконання рішення Комітету НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії про започаткування проєкту Адвокат+", - розповіли в асоціації.

Окрім Єрмака на фронт приїхали члени комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж і радник голови НААУ Артемій Карпенко. Вони провели зустрічі з військовими та надали консультації.

Зазначається, що проект Адвокат+ передбачає правову підтримку військовослужбовців на рівні бригад, поєднуючи цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо в підрозділах.

Адвокати поспілкувались з військовими 157-ї ОМБ, 79-ї ОДШБ та 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії.