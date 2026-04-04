Єрмак таки поїхав на фронт, але є нюанс

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який нещодавно поновив адвокатську діяльність, побував з іншими адвокатами у зоні бойових дій. Він зі своїми коллегами займався наданням консультацій військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Національної асоціації адвокатів України.
"Цього тижня відбулися перші виїзди адвокатів безпосередньо до підрозділів у зоні бойових дій в межах виконання рішення Комітету НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії про започаткування проєкту Адвокат+", - розповіли в асоціації.
Окрім Єрмака на фронт приїхали члени комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж і радник голови НААУ Артемій Карпенко. Вони провели зустрічі з військовими та надали консультації.
Зазначається, що проект Адвокат+ передбачає правову підтримку військовослужбовців на рівні бригад, поєднуючи цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо в підрозділах.
Адвокати поспілкувались з військовими 157-ї ОМБ, 79-ї ОДШБ та 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії.
Нещодавно екс-глава ОП Андрій Єрмак, який наприкінці 2025 року звільнився після обшуків НАБУ, поновив право займатися адвокатською діяльністю. Незадовго до цього в інтерв'ю іноземним журналістам він заявляв, що піде на фронт.
Як відомо, Єрмак фігурує на так званих "плівках Міндіча" та підозрюється в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці. Коли справа стала резонансною, почали випливати псевдоніми фігурантів схем.
Спочатку повідомлялось, що екс-очільник Офісу президентпа України фігурував на плівках під псевдонімом "Алі-Баба", однак днями детектив у справі назвав інший псевдонім Єрмака - "Хірург".
Андрій Єрмак пішов у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року.