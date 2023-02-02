Єрмак та Залужний провели розмову з американськими колегами: обговорили ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марком Міллі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента.
Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямах. Крім того, сторони обмінялися думками щодо можливих дій ворога у найближчій перспективі.
Єрмак також подякував американській стороні за потужну підтримку та запевнив, що український уряд налаштований всебічно сприяти очищенню органів влади від корупційних ризиків.
Нагадаємо, раніше американський генерал Марк Міллі заявив, що українським військам буде важко проводити деокупацію територій від російських загарбників у 2023 році.
Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, більше того - вони його вже можливо розпочинають, проте Збройні сили України готові їх зупинити.
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