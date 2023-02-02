Ермак и Залужный провели разговор с американскими коллегами: обсудили ситуацию на фронте

Руководитель Офис а президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

Ермак также поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку и заверил, что украинское правительство настроено всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков.