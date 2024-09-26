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Єрмак та Сибіга зустрілись з головою МЗС Китаю, обговорили контакт на "найвищому рівні"

Четвер 26 вересня 2024 10:02
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Єрмак та Сибіга зустрілись з головою МЗС Китаю, обговорили контакт на "найвищому рівні" Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ та його китайський колега Ван Ї (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга та керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак зустрілись з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Говорили щодо подальших контактів на "найвищому рівні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України, яке цитує голову відомства.

Як відзначив Сибіга, під час зустрічі він подякував Пекіну за підтримку суверенітету, а також територіальної цілісності України. Зокрема порушили питання подальших кроків у розвитку двосторонніх відносин й торгівлі між країнами.

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ та його китайський колега Ван Ї (mfa.gov.ua)

"Подякували Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Зосередилися на подальших кроках на шляху розвитку двосторонніх відносин та торгівлі. Обговорили плани щодо подальших контактів на найвищому рівні", - розповів голова МЗС України.

Позиція Китаю щодо України

Від початку повномасштабного вторгнення Китай розповідає про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Водночас Пекін продовжує поглиблювати економічні зв’язки з Москвою.

Зокрема Пекін звинувачують у тому, що він продовжує постачати Російській Федерації (РФ) товари подвійного значення, які можуть бути використані у виробництві зброї.

Як відзначала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країна-терорист Росія не мала б можливості так довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю, у зв'язку з чим Пекін повинен понести відповідальність за підтримку агресора.

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