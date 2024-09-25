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Китай має понести відповідальність за підтримку РФ у війні проти України, - прем'єр Данії

Середа 25 вересня 2024 16:21
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Китай має понести відповідальність за підтримку РФ у війні проти України, - прем'єр Данії Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія не змогла б так довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю. Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку Росії у війні проти України й звинуватила Пекін у тому, що він не дотримується правил міжнародної торгівлі.

Вона назвала Китай частиною групи з чотирьох країн, включаючи Росію, Північну Корею та Іран, тісна співпраця яких "має величезні глобальні наслідки".

"Я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає Росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність", - зазначила прем'єр Данії.

Фредеріксен додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Вона також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.

"Ви не можете, з одного боку, дозволити Росії напасти на іншу європейську країну і продовжувати діяти так, ніби нічого не сталося", - наголосила Фредеріксен.

Співпраця Росії та Китаю

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни. Офіційно Пекін не засудив Москву, але заявив, що підтримує суверенітет України. При цьому Китай активно розвиває економічну співпрацю з РФ.

Попри те, що Китай офіційно не постачає зброю Росії, його компанії продають товари подвійного призначення, які можуть використовуватись у військових цілях.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай припинити постачання таких товарів Росії та натякнув на можливе посилення санкцій.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Росія розробила і запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії в Китаї, призначених для використання у війні проти України.

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