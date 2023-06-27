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Єрмак про спробу "перевороту" в РФ: матимуть важливі наслідки

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Вівторок 27 червня 2023 19:11
Єрмак про спробу "перевороту" в РФ: матимуть важливі наслідки Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Уляна Безпалько

Після спроби перевороту у РФ ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина усьому світу стало зрозуміло, що очільник Кремля - це неадекватна людина, яка втратила звʼязок з реальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час зустрічі з журналістами.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін не контролює ситуацію.

"Я думаю, що там (для путінського режиму, - ред.) почав працював зворотний відлік. Путін показав світу, що давно не є в списку сильних лідерів цього світу", - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що ця спроба не буде останньою. На його думку, цей бунт матиме значний вплив ситуацію в Росії.

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

Водночас учора представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.

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Російська Федерація ПВК Вагнера Офіс президента Євген Пригожин
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