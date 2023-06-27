Ермак о попытке "переворота" в РФ: будут иметь важные последствия

После попытки переворота в РФ главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина всему миру стало понятно, что глава Кремля - это неадекватный человек, который потерял связь с реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время встречи с журналистами.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин не контролирует ситуацию.

"Я думаю, что там (для путинского режима, - ред.) начал работать обратный отсчет. Путин показал миру, что давно не является в списке сильных лидеров этого мира", - сказал руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что эта попытка не будет последней. По его мнению, этот бунт будет иметь значительное влияние ситуацию в России.

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

В то же время вчера представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.