ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ермак о попытке "переворота" в РФ: будут иметь важные последствия

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 19:11
Ермак о попытке "переворота" в РФ: будут иметь важные последствия Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Ульяна Безпалько

После попытки переворота в РФ главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина всему миру стало понятно, что глава Кремля - это неадекватный человек, который потерял связь с реальностью.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время встречи с журналистами.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин не контролирует ситуацию.

"Я думаю, что там (для путинского режима, - ред.) начал работать обратный отсчет. Путин показал миру, что давно не является в списке сильных лидеров этого мира", - сказал руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что эта попытка не будет последней. По его мнению, этот бунт будет иметь значительное влияние ситуацию в России.

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин выедет в Беларусь. В таком случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

В то же время вчера представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Офис президента Евгений Пригожин
NEWS
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
Наступательные действия продолжаются 4-й день. Маляр объяснила, что усложняет освобождение Бахмута
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта