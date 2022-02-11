Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на границе Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в нормандском формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ермака.
"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины - ред.), - сказал Ермак.
Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов. Подробности переговоров - в материале РБК-Украина.
Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину следующие несколько дней могут стать "самым опасным моментом".
Как сообщало РБК-Украина, Великобритания готовит дополнительные силы для оперативного развертывания в Восточной Европе в случае возникновения кризиса с беженцами на фоне угрозы российского вторжения.