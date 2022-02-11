UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на границе Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ермака.

"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины - ред.), - сказал Ермак.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая продолжалась почти девять часов. Подробности переговоров - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину следующие несколько дней могут стать "самым опасным моментом".

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания готовит дополнительные силы для оперативного развертывания в Восточной Европе в случае возникновения кризиса с беженцами на фоне угрозы российского вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакНормандский форматВторжение России в Украину