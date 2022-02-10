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Британия готова разместить в Восточной Европе тысячу военных в случае вторжения РФ в Украину

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Великобритания, Четверг 10 февраля 2022 11:55
Британия готова разместить в Восточной Европе тысячу военных в случае вторжения РФ в Украину Фото: Британские военные (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Великобритания готовит дополнительные силы для оперативного развертывания в Восточной Европе в случае возникновения кризиса с беженцами на фоне угрозы российского вторжения. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне поездки в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и Польшу в четверг, 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

"Официальные лица Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". США предупредили, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 млн человек, при этом беженцы, скорее всего, попадут в Польшу", - говорится в сообщении.

Джонсон добавил, что в Британии обеспокоены ситуацией на границе России и Украины. Однако для предотвращения "украинского кризиса" Великобритания усилит Восточный фланг и направит в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности на границе, а также 350 морских пехотинцев в знак солидарности, на фоне того, что 30 тысяч российских военнослужащих проводят совместные учения с Беларусью.

"Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45, развернуть HMS Trent в восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты RAF в Южную Европу и отправить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО", - добавили в СМИ.

Сегодня это предложение Борис Джонсон обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, вчера в Украину прилетели два самолета с военной помощью от США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пентагоне подтвердили, что могут задействовать военных для эвакуации своих граждан из Украины, но пока данная военная операция не планируется.

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