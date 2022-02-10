Британия готова разместить в Восточной Европе тысячу военных в случае вторжения РФ в Украину

Великобритания готовит дополнительные силы для оперативного развертывания в Восточной Европе в случае возникновения кризиса с беженцами на фоне угрозы российского вторжения. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне поездки в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и Польшу в четверг, 10 февраля.

"Официальные лица Великобритании предупредили, что в случае вторжения России существует риск "гуманитарной катастрофы". США предупредили, что может произойти массовое перемещение от 1 до 5 млн человек, при этом беженцы, скорее всего, попадут в Польшу", - говорится в сообщении.

Джонсон добавил, что в Британии обеспокоены ситуацией на границе России и Украины. Однако для предотвращения "украинского кризиса" Великобритания усилит Восточный фланг и направит в Польшу 100 инженеров для обеспечения безопасности на границе, а также 350 морских пехотинцев в знак солидарности, на фоне того, что 30 тысяч российских военнослужащих проводят совместные учения с Беларусью.

"Великобритания также предложила развернуть эсминец Type 45, развернуть HMS Trent в восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты RAF в Южную Европу и отправить 900 военнослужащих, базирующихся в Эстонии, в составе существующей боевой группы НАТО", - добавили в СМИ.

Сегодня это предложение Борис Джонсон обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.