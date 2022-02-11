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Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: первые подробности

Новина українською →
Берлин, Пятница 11 февраля 2022 00:16
Вторая за месяц. В Берлине прошла встреча "нормандских" советников: первые подробности Коллаж РБК-Украина: Андрей Ермак и Дмитрий Козак, представители Украины и России на переговорах
Автор: Дмитрий Левицкий

В Берлине сегодня завершились вторые за последний месяц переговоры политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украинская сторона надеялась, что эта встреча позволит приблизить нормандский саммит лидеров.

РБК-Украина рассказывает первые подробности встречи политсоветников в Берлине.

О завершении переговоров сообщило российское агентство "РИА Новости". Встреча "нормандских" политических советников длилась почти 9 часов, дольше первых переговоров, состоявшихся в Париже.

Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а Россию - заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча политсоветников состоялась 26 января. Тогда представители четырех стран договорились на внутригосударственном уровне обсудить различия трактовки минских договоренностей, а также согласовали первое с 2019 года совместное коммюнике.

С какими целями ехала Украина

Украинская сторона надеялась на сегодняшней встрече в Берлине разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи политсоветников выражал надежду, что эти переговоры смогут приблизить саммит на уровне лидеров "нормандской четверки".

Чего хочет Россия

Россия настаивает, что не является стороной конфликта на Донбассе, а также хочет, чтобы Украина вела прямые переговоры с пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Москва хочет, чтобы минские договоренности выполнялись в том порядке, который предлагает Кремль, а именно: сначала выборы, а уже затем вывод оккупационных войск. Украина же на эти требования не соглашается.

Обострение ситуации на границах Украины

Ситуация вокруг украинских границ и на оккупированных территориях остается напряженной. Россия проводит военные учения на территории Беларуси и продолжает стягивать силы к северо-восточным рубежам Украины.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон посетил Москву и Киев, чтобы обсудить снижение напряженности между Украиной и Россией. Во Франции заявляют, что этот визит помог приблизить деэскалацию.

Напомним, больше о минских договоренностях вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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