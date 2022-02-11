Деэскалация зависит от прогресса в "Нормандии": Ермак о ситуации на границе Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал концентрацию российских войск на границе Украины. Он подчеркнул, что деэскалация ситуации зависит и от переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ермака.

"От прогресса в переговорах в нормандском формате будет зависеть, в том числе и процесс деэскалации (ситуации вокруг Украины - ред.), - сказал Ермак.