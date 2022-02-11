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Деескалація залежить від прогресу в "Нормандії": Єрмак про ситуацію на кордоні України

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Берлін, П'ятниця 11 лютого 2022 01:46
Деескалація залежить від прогресу в "Нормандії": Єрмак про ситуацію на кордоні України Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував концентрацію російських військ на кордоні України. Він підкреслив, що деескалація ситуації залежить і від переговорів у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Єрмака.

"Від прогресу в переговорах в нормандському форматі буде залежати, в тому числі і процес деескалації (ситуації навколо України - ред.), - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 10 лютого у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів нормандського формату, яка тривала майже дев'ять годин. Подробиці переговорів – у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що на тлі загрози російського вторгнення в Україну наступні кілька днів можуть стати "найнебезпечнішим моментом".

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія готує додаткові сили для оперативного розгортання у Східній Європі у разі кризи з біженцями на тлі загрози російського вторгнення.

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