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Ермак: санкции надо применить против всей банковской системы России

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Дефолт России демонстрирует, что антироссийские санкции работают и их необходимо ужесточать в дальнейшем, в частности против всей банковской системы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Антироссийские санкции работают, поэтому нужно их ужесточать. Россия впервые с 1918 года объявила дефолт суверенного долга в иностранной валюте", - написал Ермак.

По его мнению, санкции перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.

"26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн, которые подлежали выплате еще до 27 мая. В случае его пропуска последний срок считается дефолтом. Необходимы санкции против всей банковской системы РФ. Сейчас важно это сделать", - добавил Ермак.

Напомним, сегодня в России наступил первый дефолт по внешним обязательствам с 1918 года, когда захватившие власть большевики отказались платить по долгам. Через сто лет кремлевский режим снова изолировал себя от всего мира.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России - лишь вопрос времени, поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак