Єрмак розповів про стан звільнених командирів "Азову" у Туреччині

П'ятеро командирів "Азова", які знаходяться у Туреччині після звільнення з російського полону, перебувають у бойовому настрої. Наразі українські захисники проходять медичні огляди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий", - написав він.
Єрмак повідомив, що чоловіки проходять медичні огляди - йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.
Він також зазначив, що нардеп Рустем Умєров перевірив умови, у яких перебувають наші захисники. За його словами, умови проживання героїв комфортні.
Єрмак також додав, що військові скоро зможуть побачитись зі своїми родинами.
Нагадаємо, що в рамках масштабного обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до кінця війні перебуватимуть в Туреччині.
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