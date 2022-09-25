Єрмак розповів про стан звільнених командирів "Азову" у Туреччині

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий", - написав він.

Єрмак повідомив, що чоловіки проходять медичні огляди - йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Він також зазначив, що нардеп Рустем Умєров перевірив умови, у яких перебувають наші захисники. За його словами, умови проживання героїв комфортні.

Єрмак також додав, що військові скоро зможуть побачитись зі своїми родинами.