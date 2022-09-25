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Єрмак розповів про стан звільнених командирів "Азову" у Туреччині

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

П'ятеро командирів "Азова", які знаходяться у Туреччині після звільнення з російського полону, перебувають у бойовому настрої. Наразі українські захисники проходять медичні огляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий", - написав він.

Єрмак повідомив, що чоловіки проходять медичні огляди - йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Він також зазначив, що нардеп Рустем Умєров перевірив умови, у яких перебувають наші захисники. За його словами, умови проживання героїв комфортні.

Єрмак також додав, що військові скоро зможуть побачитись зі своїми родинами.

Нагадаємо, що в рамках масштабного обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до кінця війні перебуватимуть в Туреччині.

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АзовстальАндрій Єрмак