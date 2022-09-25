Ермак рассказал о состоянии освобожденных командиров "Азова" в Турции

"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал их самочувствие. Настроение у всех боевое", - написал он.

Ермак сообщил, что мужчины проходят медицинские осмотры - идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.

Он также отметил, что нардеп Рустем Умеров проверил условия, в которых находятся наши защитники. По его словам, условия проживания героев комфортные.

Ермак также добавил, что военные скоро смогут увидеть свои семьи.