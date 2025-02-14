Єрмак розповів, про що говорив з Келлогом

Як зазначив керівник ОП, головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.



Фото: Єрмак і Келлог зустрілися у Мюнхені (t.me/ermaka2022)

"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть - контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - наголосив він.

Єрмак і Келлог також обговорили продовження підтримки України. Керівник ОП додав, що це питання безпеки не лише для України, але й для Європи і світу, а допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше.

"Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну", - повідомив Єрмак.