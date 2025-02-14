Єрмак розповів, про що говорив з Келлогом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог обговорили шляхи для досягнення миру. Також темою переговорів було продовження допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.
Як зазначив керівник ОП, головна тема розмови - координація спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.
Фото: Єрмак і Келлог зустрілися у Мюнхені (t.me/ermaka2022)
"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть - контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок - зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне", - наголосив він.
Єрмак і Келлог також обговорили продовження підтримки України. Керівник ОП додав, що це питання безпеки не лише для України, але й для Європи і світу, а допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше.
"Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну", - повідомив Єрмак.
У Мюнхені стартувала щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме три дні, до 16 лютого.
Президент Володимир Зеленський вже встиг зробити перші заяви для представників ЗМІ на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом.
Очікується, що сьогодні Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом.
РБК-Україна також зібрало головне з першого дня Мюнхенської конференції - в окремому матеріалі.
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