Ермак рассказал, о чем говорил с Келлогом

Как отметил руководитель ОП, главная тема разговора - координация совместных усилий для достижения справедливого и прочного мира.



Фото: Ермак и Келлог встретились в Мюнхене (t.me/ermaka2022)

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать - контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наш общий долг - сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное", - подчеркнул он.

Ермак и Келлог также обсудили продолжение поддержки Украины. Руководитель ОП добавил, что это вопрос безопасности не только для Украины, но и для Европы и мира, а помогать Украине сейчас гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже.

"Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину", - сообщил Ермак.