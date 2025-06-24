Єрмак розповів, про що говоритимуть Зеленський і Трамп на зустрічі в Гаазі

За його словами, переговори в Гаазі з лідерами НАТО сконцентровані на тому, щоб зберігалася підтримка України, якій необхідні для захисту від російської агресії ППО і зброя, а також додаткові санкції проти РФ. Саме ці теми, як зазначив Єрмак, піднімаються Зеленський з лідерами на полях саміту.

"Усі бачать, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Тому, додатковий тиск, дуже болючі санкції, доки Росія не буде відчувати велику ціну за всі ці злочини", - зазначив Єрмак.

Він додав, що триває підготовка зустрічі Зеленського і Трампа. Це питання Єрмак обговорював із держсекретарем Марком Рубіо.

"Тематика, про яку я сказав, головне для нас - це конкретні результати, тому що війна триває. Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером Росії, вони абсолютно схожі. І тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини - це буде головна тема", - відповів Єрмак.