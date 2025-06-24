Ермак рассказал, о чем будут говорить Зеленский и Трамп на встрече в Гааге

Президент Владимир Зеленский обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге пути завершения войны.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ журналистам.
По его словам, переговоры в Гааге с лидерами НАТО сконцентрированы на том, чтобы сохранялась поддержка Украины, которой необходимы для защиты от российской агрессии ПВО и оружие, а также дополнительные санкции против РФ. Именно эти темы, как отметил Ермак, поднимаются Зеленский с лидерами на полях саммита.
"Все видят, что Россия не хочет заканчивать эту войну. Потому, дополнительное давление, очень больные санкции, пока Россия не будет ощущать большую цену за все эти преступления", - отметил Ермак.
Он добавил, что продолжается подготовка встречи Зеленского и Трампа. Этот вопрос Ермак обсуждал с госсекретарем Марком Рубио.
"Тематика, о которой я сказал, главное для нас - это конкретные результаты, потому что война продолжается. Мы видели, что действительно мир через силу работает. Мы увидели это по отношению к Ирану. Не случайно Иран является партнером России, они совершенно похожи. И поэтому мне кажется, что мир через силу и двусторонние отношения - это будет главная тема", - ответил Ермак.
Напомним, 24 июня в Гааге стартовал первый день саммита НАТО. Генсекретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте во время встречи с Зеленским заявил, что в окончательной декларации саммита будут "важные формулировки" по поводу Украины и ее поддержки.
Также Рютте обратился с призывом добиваться увеличения военных инвестиций и производства.
Примечательно, что ранее издание Axios со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины и обсудить вопрос поставки вооружения.
24 июня Белый дом подтвердил, что встреча может состояться. Этот вопрос обсуждал госсекретарь США Марко Рубио и глава ОП Андрей Ермак.
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