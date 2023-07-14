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Єрмак розповів про повернення командирів "Азову" та оцінив вплив на майбутні обміни

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П'ятниця 14 липня 2023 17:35
Єрмак розповів про повернення командирів "Азову" та оцінив вплив на майбутні обміни Фото: командири "Азовсталі" повернулися додому (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Кава

Командирів з "Азовсталі" повернули в Україну , як тільки-но зʼявилась така можливість і згода президента Туреччини Реджепа Ердогана. Водночас невідомо, чи знала Росія про це рішення

Про це на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна.

"Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями. Це сталося саме тоді, коли виникла така можливість і коли Ердоган змін погодити їхнє повернення", - заявив Єрмак.

Він додав, що не бачить на сьогодні загроз, які б могли вплинути на подальший обмін полоненими між Україною та Росією, зокрема і через повернення наших командирів з Туреччини.

Варто зауважити, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рішення Туреччини передати Україні командирів "Азовсталі" не вплинуло на відносини Анкари з Росією. Зрештою вони "вийшли на позитив".

Повернення командирів "Азовсталі" в Україну

8 липня із Туреччини до України повернулися командир "Азова" Денис Прокопенко "Редіс", його заступник Святослав Паламар "Калина", в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський "Волина", старший офіцер "Азова" Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Повернення українських командирів із Туреччини викликало істерику в Кремлі. Представник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Туреччину у порушенні домовленостей, які передбачали, що командири оборони "Азовсталі" будуть на турецькій території до завершення війни в Україні.

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Андрій Єрмак Азовці Війна Росії проти України
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