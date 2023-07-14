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Ермак рассказал о возвращении командиров "Азова" и оценил влияние на будущие обмены

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Пятница 14 июля 2023 17:35
Ермак рассказал о возвращении командиров "Азова" и оценил влияние на будущие обмены Фото: командиры "Азовстали" вернулись домой (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Кава

Командиров из "Азовстали" вернули в Украину, как только появилась такая возможность и согласие президента Турции Реджепа Эрдогана. В то же время неизвестно, знала ли Россия об этом решении

Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

"Мы еженедельно разговаривали с нашими ребятами. Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган перемен согласовал их возвращение", - заявил Ермак.

Он добавил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могли бы повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией, в том числе и из-за возвращения наших командиров из Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Турции передать Украине командиров "Азовстали" не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов, они "вышли на позитив".

Возвращение командиров "Азовстали" в Украину

8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, предполагавших, что командиры обороны "Азовстали" будут на турецкой территории до завершения войны в Украине.

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