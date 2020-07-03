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Єрмак та Резніков їдуть на нормандську зустріч у Берліні

Новини » Політика     03.07.2020 - 13:36
Єрмак та Резніков їдуть на нормандську зустріч у Берліні
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч політичних радників

У зустрічі радників нормандського формату в Берліні візьмуть участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков. Зустріч відбудеться сьогодні, 3 липня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що Єрмак у складі української делегації, яку очолює віце-прем'єр Резніков, сьогодні відвідає з робочим візитом Німеччину.

"Запланована зустріч з політичними радниками лідерів держав-учасників нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

Також в Офісі президента уточнили, що сторони обговорять прогрес у роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі, виконання угод грудневого саміту "нормандської четвірки" в Парижі і перспективи проведення наступного такого саміту, але вже в Берліні.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Москва на зустрічі політичних радників вимагатиме від України до 6 липня представити законопроект про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

Як раніше заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, окупований Донбас може отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасАндрій ЄрмакНормандський формат
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