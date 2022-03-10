Ермак рассказал о веб-платформе для сбора информации о нарушении оккупантами прав человека

Это веб-платформа https://humanrights.gov.ua/

Чтобы зафиксировать нарушение прав человека и/или совершенное преступление, необходимо:

заполнить форму,

описать факт нарушения прав человека оккупантами,

приобщить имеющиеся доказательства (фото-, видеоматериалы, документы, информацию о свидетелях, жертвах).

Вся информация и свидетели, которые предоставит ее, будут находиться под надежной защитой, проинформировали в ОПУ.

Сведения будут разработаны квалифицированной командой юристов и подготовлены для защиты интересов Украины. Доказательная база будет использована только по судебным делам Украины против РФ с соблюдением международных стандартов правосудия.

"Собранные факты будут использованы в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН", - сообщил Ермак.

Руководитель ОПУ отметил, что президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде в Гааге по делу против России по обвинениям в геноциде.

Эту межправительственную платформу создали при координации ОПУ, Минюста, МИД и Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, и при поддержке партнеров, пояснила замруководителя Офиса главы государства Юлия Соколовская.

"Полученная информация позволит привлечь Российскую Федерацию к ответственности и отстаивать интересы Украины на международных судебных площадках", - добавила она.