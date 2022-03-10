Ермак рассказал о веб-платформе для сбора информации о нарушении оккупантами прав человека

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о создании межправительственной веб-платформы для сбора и обработки информации о нарушении прав человека Россией в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОПУ.
Это веб-платформа https://humanrights.gov.ua/
Чтобы зафиксировать нарушение прав человека и/или совершенное преступление, необходимо:
Вся информация и свидетели, которые предоставит ее, будут находиться под надежной защитой, проинформировали в ОПУ.
Сведения будут разработаны квалифицированной командой юристов и подготовлены для защиты интересов Украины. Доказательная база будет использована только по судебным делам Украины против РФ с соблюдением международных стандартов правосудия.
"Собранные факты будут использованы в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН", - сообщил Ермак.
Руководитель ОПУ отметил, что президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде в Гааге по делу против России по обвинениям в геноциде.
Эту межправительственную платформу создали при координации ОПУ, Минюста, МИД и Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, и при поддержке партнеров, пояснила замруководителя Офиса главы государства Юлия Соколовская.
"Полученная информация позволит привлечь Российскую Федерацию к ответственности и отстаивать интересы Украины на международных судебных площадках", - добавила она.
Напомним, перед тем, как российская бомба уничтожила роддом в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции". Таким образом она подтвердила обстрел россиянами больницы.
Ранее в ООН сообщили, что за время войны в Украине погибли 474 гражданских, почти 900 получили ранения. Такие данные были собраны по состоянию на 7 марта.
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