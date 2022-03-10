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Ермак рассказал о веб-платформе для сбора информации о нарушении оккупантами прав человека

Автор: Владимир Костырин

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о создании межправительственной веб-платформы для сбора и обработки информации о нарушении прав человека Россией в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОПУ.

Это веб-платформа https://humanrights.gov.ua/

Чтобы зафиксировать нарушение прав человека и/или совершенное преступление, необходимо:

  • заполнить форму,
  • описать факт нарушения прав человека оккупантами,
  • приобщить имеющиеся доказательства (фото-, видеоматериалы, документы, информацию о свидетелях, жертвах).

Вся информация и свидетели, которые предоставит ее, будут находиться под надежной защитой, проинформировали в ОПУ.

Сведения будут разработаны квалифицированной командой юристов и подготовлены для защиты интересов Украины. Доказательная база будет использована только по судебным делам Украины против РФ с соблюдением международных стандартов правосудия.

"Собранные факты будут использованы в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН", - сообщил Ермак.

Руководитель ОПУ отметил, что президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде в Гааге по делу против России по обвинениям в геноциде.

Эту межправительственную платформу создали при координации ОПУ, Минюста, МИД и Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, и при поддержке партнеров, пояснила замруководителя Офиса главы государства Юлия Соколовская.

"Полученная информация позволит привлечь Российскую Федерацию к ответственности и отстаивать интересы Украины на международных судебных площадках", - добавила она.

Напомним, перед тем, как российская бомба уничтожила роддом в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции". Таким образом она подтвердила обстрел россиянами больницы.

Ранее в ООН сообщили, что за время войны в Украине погибли 474 гражданских, почти 900 получили ранения. Такие данные были собраны по состоянию на 7 марта.

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