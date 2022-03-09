ООН: за время войны в Украине погибли 474 гражданских, почти 900 получили ранения

По состоянию на 7 марта, 474 гражданских погибли. Еще 861 получили ранения с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Большинство мирных жителей погибли от применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Это в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетные и авиационные удары, сообщает ООН.

В ООН полагают, что реальное число жертв среди мирного населения может быть значительно выше, поскольку информация из некоторых регионов, где велись интенсивные боевые действия, запаздывает.

Многие сообщения ожидают подтверждения. Это касается, например, городов Волноваха и Мариуполь, откуда приходят сообщения о сотнях жертв среди мирных жителей. Эта информация ждет подтверждения и не включена в приведенную выше статистику.

Тем временем официальный представитель Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что за 12 дней войны более двух миллионов украинцев покинули страну.