Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз

По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США. Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться межправительственными договорами, детали которых будут обнародованы. Акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное - закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой нам помощи", - отмечает Ермак.

Важно также, что ленд-лиз - это не только оружие. Это помощь тем, что нужно для победы Украины, напоминает Ермак.

"Если вспомнить историю Второй мировой войны, то кроме танков и самолетов США направляли в СССР станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас, так же, кроме вооружений возможна и другая помощь, включая необходимые нам материалы, которые мы согласуем", - добавляет он.

На дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может.

"Потому что сердце демократии сегодня бьется в Киеве и на нашей земле", - резюмировал руководитель ОП.