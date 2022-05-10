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Єрмак розповів, що для України означає ленд-ліз

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки затвердженню у США закону про ленд-ліз, Україна зможе розширити арсенал сучасних озброєнь та кількість воїнів, які будуть володіти цією зброєю. Армія стане ще сильніша, а перемога - ближча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США. Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені. Акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

"Ми отримаємо високотехнологічну та ефективну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчанням наших бійців ЗСУ. І головне - закон про ленд-ліз дозволяє президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом. Це значно пришвидшить отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги", - зазначає Єрмак.

Важливо також, що ленд-ліз - це не лише про зброю. Це допомога тим, що потрібно для перемоги України, нагадує Єрмак.

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо", - додає він.

На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може.

"Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі", - резюмував керівник ОП.

Детальніше про особливості нинішнього закону читайте в матеріалі "США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Тепер для України".

Нагадаємо, раніше Байден закликав Конгрес поквапитися з прийняттям закону про виділення додаткових 33 млрд доларів для України, оскільки США в рамках нинішнього бюджету зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні тільки до кінця травня.

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Андрій ЄрмакСполучені Штати Америки