Єрмак розповів, що для України означає ленд-ліз

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США. Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені. Акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

"Ми отримаємо високотехнологічну та ефективну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчанням наших бійців ЗСУ. І головне - закон про ленд-ліз дозволяє президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом. Це значно пришвидшить отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги", - зазначає Єрмак.

Важливо також, що ленд-ліз - це не лише про зброю. Це допомога тим, що потрібно для перемоги України, нагадує Єрмак.

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо", - додає він.

На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може.

"Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі", - резюмував керівник ОП.