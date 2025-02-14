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Зеленський зустрінеться з віце-президентом США перед конференцією в Мюнхені

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 11:44
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Зеленський зустрінеться з віце-президентом США перед конференцією в Мюнхені Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом перед початком конференції з безпеки в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Венс заявив журналістам після прибуття на конференцію, що має намір обговорити розглянути українсько-російський конфлікт і шляхи досягнення рішення шляхом переговорів, повідомляє німецька служба новин Tagesschau.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустрінеться в Мюнхені з президентом Володимиром Зеленським. Також у зустрічі братиме участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Однак наразі незрозуміло, чи зможе Рубіо приїхати, оскільки його літак ВПС США, що прямував до Мюнхена, був змушений повернутися до Вашингтона через виникнення механічної несправності.

Переговори в Мюнхені

Телефонна розмова Трампа з Путіним і його оптимістичний опис бесіди перевернули багаторічну політику США за адміністрації Байдена, яка з моменту вторгнення в Україну ставилася до Путіна як до міжнародного ізгоя.

Трамп заявив, що офіційні особи США і Росії також зустрінуться в Мюнхені 14 лютого. Україну також запрошено на зустріч. Але Київ заявив, що не очікує проведення переговорів із Росією в Мюнхені.

Жоден російський чиновник не запрошений на триденну конференцію, яка проходить у розкішному готелі в центрі міста, але це не завадить зустрічі в іншому місці Мюнхена.

Венс заявив інтерв'ю Wall Street Journal про готовність США збільшити санкційний тиск на Росію і допустив відправлення в Україну американських військовослужбовців. За його словами, це можливо, якщо Володимир Путін не захоче укласти угоду про "справедливий" мир.

Венс сказав, що в підсумку буде укладено мирну угоду, яка шокує багатьох людей.

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Мюнхен Володимир Зеленський
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