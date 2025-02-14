Мюнхенська конференція 2025. Хто та коли виступатиме: повний розклад та час

Щорічна Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference) стартує вже сьогодні, 14 лютого і триватиме до 16 лютого. Стало відомо, коли відбудуться ключові виступи на MSC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Мюнхенської конференції 2025.

Відкриє конференцію Крістоф Хойсген сьогодні, який головуватиме на MSC. Після із вступною промовою виступить федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Як і в попередні роки, програма Мюнхенської конференції складатиметься з трьох частин: основної програми, яку курує MSC, близько 200 супутніх заходів і десятків публічних подій.

Так, у п'ятницю, 14 лютого розпочнеться основна програма конференції, яка буде присвячена викликам глобальної безпеки, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем.

У суботу, 15 лютого відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти й кризи. Майбутнє трансатлантичного партнерства також буде в центрі уваги другого дня конференції.

При цьому в неділю, 16 лютого конференція завершиться дискусіями про роль Європи у світі.

Розклад ключових виступів (за київським часом) на Мюнхенській конференції 2025:

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (14 лютого) 14:35-14:55.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15:00-15:30 (14 лютого).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс (14 лютого) 15:30-16:00.

Президент України Володимир Зеленський - (14 лютого) 16:30-17:15.

- (14 лютого) 16:30-17:15. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас (14 лютого) 16:30-17:15 та 19:00-20:00.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (15 лютого) 12:30-13:30.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (15 лютого) 12:30-13:30.

Президент Євроради Антоніу Кошта (15 лютого) 12:30- 13:30.

Генеральний секретер НАТО Марк Рютте (15 лютого) 13:30-13:45.

Голова Європарламенту Роберта Мецола (15 лютого) 19:30-20:15; (16 лютого) 11:30-12:15.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (15 лютого) 19:30-20:15.

Зазначимо, що на Мюнхенській конференції також заплановані виступи Держсекретаря США Марко Рубіо та глави Пентагону Піта Гегсета, а також Єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса. Втім, у програмі MSC час їх промов ще не визначений.

З повним розкладом виступів (за місцевим часом) на конференції з 14 по 16 лютого можна ознайомитись в наведеному нижче документі.

Мюнхенська конференція 2025

Нагадаємо, як раніше анонсували в Держдепі США на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, головною темою буде війна Росії проти України. Також серед ключових тем - енергетика, кліматичні зміни, ШІ, міжнародна торгівля.

У конференції візьмуть участь понад 60 глав країн та урядів та понад 100 міністрів. Українську делегацію на заході очолить президент Володимир Зеленський.