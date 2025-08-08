ua en ru
Єрмак провів зустріч з радниками із нацбезпеки країн-партнерів: які результати

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 23:22
Єрмак провів зустріч з радниками із нацбезпеки країн-партнерів: які результати Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 8 серпня провів зустріч у форматі онлайн з радниками з питань національної безпеки від країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Єрмака.

За словами Єрмака, на онлайн-зустрічі були присутні радники з нацбезпеки від США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та НАТО.

"Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій", - написав керівник ОПУ.

Також Єрмак дав зрозуміти, що будуть інші зустрічі найближчим часом, оскільки, за його словами, учасники "домовилися продовжувати взаємодію".

Зазначимо, що сьогоднішня зустріч - це, фактично, продовження вчорашнього обговорення між радниками. Як відомо, ще 7 серпня спеціальний представник президента США Стів Віткофф провів довгу розмову з безпековими радниками України та НАТО, однак вони не встигли все пропрацювати. Продовження переговорів запланували на 8 серпня.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський 8 серпня зазначив, що переговори радників вже пройшли. За його словами, в Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз із Росією можна досягти щонайменше перемир'я. Але для цього необхідний тиск на Москву.

