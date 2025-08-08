Єрмак провів зустріч з радниками із нацбезпеки країн-партнерів: які результати

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 8 серпня провів зустріч у форматі онлайн з радниками з питань національної безпеки від країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Єрмака.

За словами Єрмака, на онлайн-зустрічі були присутні радники з нацбезпеки від США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та НАТО.

"Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій", - написав керівник ОПУ.

Також Єрмак дав зрозуміти, що будуть інші зустрічі найближчим часом, оскільки, за його словами, учасники "домовилися продовжувати взаємодію".