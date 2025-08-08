Ермак провел встречу с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: какие результаты

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 8 августа провел встречу в формате онлайн с советниками по вопросам национальной безопасности от стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака.

По словам Ермака, на онлайн-встрече присутствовали советники по нацбезопасности от США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и НАТО.

"Сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий", - написал руководитель ОПУ.

Также Ермак дал понять, что будут другие встречи в ближайшее время, поскольку, по его словам, участники "договорились продолжать взаимодействие".