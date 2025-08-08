Ермак провел встречу с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: какие результаты
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 8 августа провел встречу в формате онлайн с советниками по вопросам национальной безопасности от стран-партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ермака.
По словам Ермака, на онлайн-встрече присутствовали советники по нацбезопасности от США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и НАТО.
"Сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий", - написал руководитель ОПУ.
Также Ермак дал понять, что будут другие встречи в ближайшее время, поскольку, по его словам, участники "договорились продолжать взаимодействие".
Отметим, что сегодняшняя встреча - это, фактически, продолжение вчерашнего обсуждения между советниками. Как известно, еще 7 августа специальный представитель президента США Стив Уиткофф провел долгий разговор с советниками по безопасности Украины и НАТО, однако они не успели все проработать. Продолжение переговоров запланировали на 8 августа.
Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский 8 августа отметил, что переговоры советников уже прошли. По его словам, в Украине и на Западе осознают, что сейчас с Россией можно достичь как минимум перемирия. Но для этого необходимо давление на Москву.