Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на должности в Кабмине

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак принимает участие в собеседовании кандидатов на вакантные должности в Кабмине. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние".

По информации издания, с начала февраля Андрей Ермак совместно с первым помощником президента Сергеем Шефиром проводил встречи с будущими кандидатами в новое правительство. Однако, бывший глава ОП Андрей Богдан в этих собеседованиях не участвовал.

Поиски кандидатов на пустующие вакансии в правительстве, которые в Раде планируют заполнить в ближайшие недели, также проходят не без участия Ермака. В частности, председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай, ранее был назначен именно по рекомендации Ермака.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

РБК-Украина писало, что Владимир Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности председателя ОП.