Ермак: предприниматели обеспечивают 82% рабочих мест, их поддержка - наш приоритет

Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из приоритетов власти. Предприниматели уже сегодня обеспечивают 82% рабочих мест. Именно этот сегмент является наиболее активной частью украинского общества, быстро адаптируется к изменениям, внедряет новации и делает экономику более устойчивой к кризисам.

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для НВ.

По его словам, коронавирус создал много сложностей для малого и среднего бизнеса, но благодаря суммарным экономическим стимулам и разумному подходу в карантин падение экономики удалось существенно уменьшить.

"В 2020-м она выглядела лучше, чем во многих других европейских странах, и сократилась на 4,2%, хотя прогнозировалось падение до 8%. И больше всего внимания уделяли именно малому и среднему бизнесу", - отметил Ермак.

В частности, благодаря программе помощи по частичной безработице 365 тысяч работников МСБ и физических лиц-предпринимателей сохранили рабочие места.

"С апреля 2020-го были повышены лимиты доходов плательщиков единого налога, которые не пересматривались с момента принятия в 2010 году Налогового кодекса, а с декабря - введена автоматическая индексация", - добавляет Ермак.

ФОПы и фермеры на период карантина были частично освобождены от уплаты налогов, штрафов и платы за аренду государственного или коммунального имущества. Программа одноразовой поддержки ФЛП, которым перечислили по 8 тысяч гривен перед карантином, охватила более полумиллиона человек.

Также успешным, по словам Ермака, стала программа дешевого кредитования, которое еще год назад многие считали невозможным. С марта прошлого года выдано более 10 тысяч кредитов на сумму 25,5 млрд гривен в рамках программы "5-7-9".

Для поддержки креативных индустрий, а также бизнеса в сферах туризма и спорта была закреплена специальная ставка НДС в 7%.

Все эти меры позволили государству и бизнесу пройти сложный 2020-й год.

"С учетом этого опыта сегодня власть работает над новым пакетом программ для стимулирования экономического роста на 2021 и 2022 годы", - заверил Ермак.