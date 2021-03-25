Єрмак: підприємці забезпечують 82% робочих місць, їх підтримка - наш пріоритет

Розвиток малого і середнього бізнесу (МСБ) є одним із пріоритетів влади. Підприємці вже сьогодні забезпечують 82% робочих місць. Саме цей сегмент є найактивнішою частиною українського суспільства, швидко адаптується до змін, впроваджує новації та робить економіку більш стійкою до криз.

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак в колонці для НВ.

За його словами, коронавірус створив багато складнощів для малого і середнього бізнесу, але завдяки сумарним економічним стимулам і розумному підходу до карантину падіння економіки вдалося суттєво зменшити.

"У 2020-му вона виглядала краще, ніж у багатьох інших європейських країнах, і скоротилась на 4,2%, хоча прогнозувалося падіння до 8%. І найбільше уваги приділяли саме малому та середньому бізнесу", - зауважив Єрмак.

Зокрема, завдяки програмі допомоги з часткового безробіття 365 тисяч працівників МСБ та фізичних осіб-підприємців зберегли робочі місця.

"З квітня 2020-го були підвищенні ліміти доходів платників єдиного податку, що не переглядалися з моменту ухвалення у 2010 році Податкового кодексу, а з грудня - запроваджена автоматична індексація", - додає Єрмак.

ФОПи й фермери на період карантину були частково звільнені від сплати податків, штрафів та плати за оренду державного або комунального майна. Програма одноразової підтримки ФОПів, яким перерахували по 8 тисяч гривень перед карантином, охопила понад півмільйона осіб.

Також успішним, за словами Єрмака, стала програма дешевого кредитування, яке ще рік тому багато хто вважав неможливим. З березня минулого року видано понад 10 тисяч кредитів на суму 25,5 млрд гривень в рамках програми "5−7−9".

Для підтримки креативних індустрій, а також бізнесу у сферах туризму та спорту була закріплена спеціальна ставка ПДВ у 7%.

Усі ці заходи допомогли державі й бізнесу пройти складний 2020-й рік.

"З урахуванням цього досвіду сьогодні влада працює над новим пакетом програм для стимулювання економічного зростання на 2021 та 2022 роки", - запевнив Єрмак.