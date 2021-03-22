Ермак пожаловался на Россию послам G7 из-за отказа от срочного заседания ТКГ

"Несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня... российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое предлагала украинская сторона", - говорится в сообщении.

При этом Ермак поблагодарил за конструктивную позицию представителям Франции и Германии.

"Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом минских договоренностей. Поэтому прежде всего надо обеспечить режим прекращения огня", - подчеркнул он.

Глава ОП заявил, что Украина готова в любое время к проведению дискуссий для принятия решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня, чтобы двигаться к установлению мира на Донбассе.