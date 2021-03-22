Єрмак поскаржився на Росію послам G7 через відмову від термінового засідання ТКГ

"Попри активні зусилля України щодо відновлення режиму припинення вогню... російська сторона не підтримала українські ініціативи відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, яка пропонувала українська сторона", - йдеться в повідомленні.

При цьому Єрмак подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини.

"Встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами Нормандського формату, і ключовим пунктом мінських домовленостей. Тому насамперед треба забезпечити режим припинення вогню", - підкреслив він.

Голова ОП заявив, що Україна готова в будь-який час до проведення дискусій для прийняття рішень і повернення до забезпечення режиму припинення вогню, щоб рухатися до встановлення миру на Донбасі.