Єрмак пояснив, чому Росію слід виключити з фінансової робочої групи з відмивання грошей

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії пояснили, чому РФ слід виключити з фінансової робочої групи з відмивання грошей (FATF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram .

"Якщо росія буде виключена з FATF, вона втратить можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою нових фінансових технологій (таких як віртуальні активи та NFT)", - зазначає Єрмак.

Крім того, у разі виключення з FATF РФ втратить можливість брати участь у взаємній оцінці та затверджувати звіти про взаємну оцінку.

"Якби РФ виключили з FATF, її торгівля з рештою світу була б порушена через ускладнення отримання експортних та імпортних платежів. Такі обмеження були б корисні, коли росія шукає нових покупців для своєї нафти", - пояснює керівник ОП.

"Чорний" список також обмежить можливості РФ ухилятися від санкцій. Чинний режим санкцій часто дозволяє російським компаніям обходити санкції проти фінансового сектору, структуруючи операції через російський банк, який не потрапив під санкції.

Також внесення Росії до "чорного" списку зменшить прямі іноземні інвестиції та, швидше за все, прискорить відтік капіталу. Іноземні компанії також зіткнуться з набагато вищими інвестиційними витратами в РФ.

"Це також означатиме, що іноземні банки та інші фінансові установи встановлюватимуть значні додаткові перевірки при роботі з будь-якою юридичною особою в РФ", - додає Єрмак.