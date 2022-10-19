Ермак объяснил, почему Россию следует исключить из финансовой рабочей группы по отмыванию денег

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России объяснили, почему РФ следует исключить из финансовой рабочей группы по отмыванию денег (FATF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

"Если Россия будет исключена из FATF, она потеряет возможность влиять на новые правила борьбы с отмыванием денег с помощью новых финансовых технологий (таких, как виртуальные активы и NFT)", - отмечает Ермак.

Кроме того, в случае исключения из FATF РФ лишится возможности участвовать во взаимной оценке и утверждать отчеты о взаимной оценке.

"Если бы РФ исключили из FATF, ее торговля с остальным миром была бы нарушена из-за усложнения получения экспортных и импортных платежей. Такие ограничения были бы полезны, если россия ищет новых покупателей для своей нефти", - объясняет руководитель ОП.

"Черный" список также ограничит возможности РФ уклоняться от санкций. Действующий режим санкций часто позволяет российским компаниям обходить санкции против финансового сектора, структурируя операции через не попавший под санкции российский банк.

Также внесение России в "черный" список уменьшит прямые иностранные инвестиции и, скорее всего, ускорит отток капитала. Иностранные компании также столкнутся с гораздо более высокими инвестиционными расходами в РФ.

"Это также означает, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут устанавливать значительные дополнительные проверки при работе с любым юридическим лицом в РФ", - добавляет Ермак.