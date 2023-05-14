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Єрмак поспілкувався з радником президента США Салліваном: що відомо

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Україна, Неділя 14 травня 2023 12:41
Єрмак поспілкувався з радником президента США Салліваном: що відомо Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"У межах постійного діалогу із союзниками американську сторону було поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації наших територій", - йдеться в повідомленні.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі G7, яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі.

Єрмак подякував американській стороні, президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці України та поверненні справедливого миру на Європейський континент.

Як повідомлялося, після свого візиту до Риму президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром. Також очікуються його переговори із канцлером країни Олафом Шольцом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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