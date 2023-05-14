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Ермак пообщался с советником президента США Салливаном: что известно

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 12:41
Ермак пообщался с советником президента США Салливаном: что известно Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"В рамках постоянного диалога с союзниками американская сторона была проинформирована о текущей ситуации на поле боя с российскими захватчиками и об актуальных действиях сил обороны Украины по деоккупации наших территорий", - говорится в сообщении.

Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили обеспечение единства и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии во время встречи G7, которая состоится в середине мая в японском городе Хиросиме.

Ермак поблагодарил американскую сторону, президента США Джозефа Байдена, Конгресс за мощное лидерство в поддержке Украины и возвращении справедливого мира на Европейский континент.

Как сообщалось, после своего визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером. Также ожидаются его переговоры с канцлером страны Олафом Шольцом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак
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