Ермак пообщался с советником президента США Салливаном: что известно
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"В рамках постоянного диалога с союзниками американская сторона была проинформирована о текущей ситуации на поле боя с российскими захватчиками и об актуальных действиях сил обороны Украины по деоккупации наших территорий", - говорится в сообщении.
Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили обеспечение единства и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии во время встречи G7, которая состоится в середине мая в японском городе Хиросиме.
Ермак поблагодарил американскую сторону, президента США Джозефа Байдена, Конгресс за мощное лидерство в поддержке Украины и возвращении справедливого мира на Европейский континент.
Как сообщалось, после своего визита в Рим президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где встретился с немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером. Также ожидаются его переговоры с канцлером страны Олафом Шольцом. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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