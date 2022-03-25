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Spotify полностью прекратил работу в России

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Пятница 25 марта 2022 18:50
Spotify полностью прекратил работу в России Фото: Spotify полностью прекратил работу в России (Фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Стриминговый сервис Spotify заявил о прекращении работы на территории Российской Федерации. Некоторое время пытался поддерживать пользователей доступом к источникам с проверенными новостями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

Компания планировала остаться на территории России, чтобы предоставлять своим слушателям доступ к источникам с правдивыми новостями, однако позднее все же приняла решение выйти с рынка оккупанта.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения взглядов и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить наше обслуживание в России", - пишет прессслужба компании.

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